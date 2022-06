Da Redação

Vota Apucarana

O prefeito Júnior da Femac comentou ontem a campanha Vota Apucarana desta coluna no Jornal Tribuna do Norte. “Após mais de 3 décadas, podemos ter um deputado federal e colocar Apucarana e toda força de nossa cidade nas decisões em Brasília. Por isso, colocaremos toda nossa energia e força para eleger o Beto Preto deputado federal. A pré-candidatura do Beto Preto traz consigo a força da união, da política de resultados, da política aliada à capacidade técnica, o acreditar na força das pessoas. Pra nós de Apucarana é a retomada do fio da história, da grande cidade que Apucarana nasceu pra ser”, finalizou Júnior.

Virou notícia

O Presidente da Câmara, Poim, participou de um casamento familiar e encontrou o apresentador do jornal nacional, William Bonner. A conversa entre os dois foi a história de Poim, de boia-fria a presidente da Câmara.

Fome

A maior preocupação do prefeito Júnior da Femac é que nenhum apucaranense passe fome. Apucarana tem a melhor alimentação escolar do Paraná, conseguida através do programa Terra Forte. Além disso, a ação social distribuiu 8 mil cestas de alimentos de janeiro até maio. O Restaurante Popular é outra grande sacada do prefeito Júnior da Femac para combater a fome em época de crise econômica. Outro programa que tem ajudado a população é o Feira Verde, que troca recicláveis por alimentos.