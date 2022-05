Da Redação

Vota Apucarana

continua após publicidade .

Por que os pré- candidatos apucaranenses ainda não estão pedindo votos? Pela lei, os pré-candidatos tem que passar pela convenção até o dia 5 de agosto e ter documentação oficializada no TRE para começar a campanha e pedir votos. Serão 35 dias de campanha.

Som alto

continua após publicidade .

Um bar na rua Osvaldo Cruz está tirando o sossego dos moradores, que não aguentam mais com o barulho depois das dez noite com o som em alto volume. Denúncias na polícia já foram feitas e agora os moradores irão procurar o Ministério Público. A prefeitura também já recebeu denúncias e também irá tomar providências.

Alvaro Dias nacional

As inserções nacionais do Partido Podemos têm como destaque o Senador Álvaro Dias. O Senador aparece junto com ex-procurador Deltan Dallagnol e o tema é o combate a corrupção.

continua após publicidade .

Pausa na política

As notícias de mortes nos confrontos do Rio de Janeiro e nas chuvas em Pernambuco fez que a política e as eleições ficassem em segundo plano na imprensa brasileira. Os próximos dois meses, junho e julho serão meses de pouca exposição dos candidatos e muitos acordos entre os políticos, antes das convenções.