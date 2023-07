Da Redação

O pré-candidato a vereador Sidnei da Levelimp, que foi bem votado na última eleição e deve ser candidato novamente, vem ajudando e participando de um ótimo projeto para crianças. O projeto Bento Bom de Bola já atende cerca de 70 crianças de 9 a 14 anos na escolinha de futsal. Sidnei espera a ajuda de outros empresários para levar este projeto para outras escolas.

Por que não sete?

Ao invés de aumentar de 11 vereadores para 19 e gastar cerca de R$ 300 mil a mais por mês, cerca de R$ 4 milhões por ano, não seria melhor gastar este dinheiro com contratações de médicos para atender a população? A ideia é aumentar, pode ser 13, 15, 17 ou 19, então, por que não sete ou nove?

Ganhador da Lotofácil

Um apostador se Apucarana ganhou sozinho o prêmio da Lotofácil. São R$ 5,23 milhões. O que fazer com este dinheiro todo? Os leitores da coluna mandaram várias sugestões, como a compra de apto de luxo, carro de luxo, casa na praia, chácara e investimentos em bolsa. Uma sugestão me chamou atenção, o leitor pediu para o ganhador colaborar mensalmente com pagamento de salários dos oito novos vereadores que Câmara quer eleger.

Super salário

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão de pagamentos acima do teto do funcionalismo público no estado de Goiás. O teto é de R$ 41,6 mil neste ano. Se a moda pega , vai ter muita gente com a barba de molho neste Brasil a fora. Será que tem alguém em Apucarana, que ganha acima de R$ 41,6 mil no serviço público?

Reinado

A rainha da educação e o rei da saúde continuam numa boa em seus cargos de secretários municipais, apesar da rejeição interna dos funcionários. Os intocáveis continuam em alta com prefeito Júnior da Femac.







