Os deputados federais, estaduais e senadores tomam posse amanhã. De Apucarana, Beto Preto assume sua cadeira na Câmara Federal e o deputado Arilson Chiorato, eleito pelo PT, assume como deputado estadual.

Na quarta-feira, depois da posse tem eleição. Para a Presidência da Câmara, o favorito é Arthur Lira, já no Senado, Rodrigo Pacheco é o favorito em uma eleição apertada. Os dois tentam a reeleição e têm o apoio de Lula.

Vinte e sete novos senadores tomam posse na quarta. Do Paraná, sai o senador Álvaro Dias e assume Sérgio Moro. Oriovisto Guimarães e Flávio Arns continuam seus mandados como senadores por mais 4 anos.

Desde de domingo estamos no ano 80 do aniversário de nossa Apucarana. Para o show do aniversário do dia 28 de janeiro de 2024, várias sugestões estão chegando na coluna. Ontem um leitor enviou a seguinte mensagem: Fala para o prefeito Júnior da Femac contratar o conjunto Incríveis, que fez sucesso na década de 70, com a música “Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones...” para cantar na festa dos 80 anos. O prefeito Júnior, que adora tudo que é “incrível”, seria incrível assistindo o show dos Incríveis

