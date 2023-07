Da Redação

Em alta nas pesquisas, o governador Ratinho Júnior vê seu nome crescer para uma futura candidatura a presidente. Hoje ele é o governador mais popular do Brasil e tem um excelente marketing político.



Jogos Escolares

Seis mil atletas de quase 200 cidades estarão aqui em Apucarana para os Jogos Escolares do Paraná. O Lagoão será o palco da abertura com uma grande festa. O prefeito Junior da Femac espera um grande público na abertura e durante a semana dos jogos. A cidade vai ficar movimentada com os atletas.



Desemprego

Caiu a taxa de desemprego no Brasil. Segundo IBGE, a taxa agora está em 8%, a menor nos últimos nove anos. São cerca de 8,6 milhões de pessoas desempregadas no país.

Mudando de partido



O ex-governador Roberto Requião deve mudar de partido. Ele deve deixar o PT e ingressar no Solidariedade. Requião pode ser candidato ao Senado, caso o Senador Sérgio Moro seja cassado e ocorra uma nova eleição no ano que vem.

Sem comunicação

Até quando a Secretaria de Saúde do município continuará sem dar explicação para população aos assuntos ligados à secretaria. Como anda as obras do Hospital de Apucarana? O PAM sai do papel? E o Hospital da Criança e Maternidade fica pronto quando? Dívida com Cisvir? Falta de médicos nos postos de saúde? O povo merece respeito.