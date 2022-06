Da Redação

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Os políticos e futuros candidatos estão abusando de posts nas redes sociais. Em qualquer evento ou no dia a dia deles é só fotos para rede. Eles perdem muito tempo em produzir e distribuir as fotos. Em agosto e setembro irá ficar insuportável a rede com materiais de centenas de candidatos.

Amado ou odiado

O que fazer na política para agradar a todos? Veja o caso do Poim, presidente da Câmara de Apucarana. Tem feito um trabalho forte para acabar com as mordomias da Câmara adotando medidas como cortes de salários irregulares, horas extras, diárias, banco de horas e gastos abusivos. Poim tem altos índices de aprovação junto a população. Por outro lado, os funcionários atingidos não gostam de sua administração.

Vota Apucarana

Se 70% dos eleitores de Apucarana, cerca de 50 mil pessoas, votarem em apucaranenses, a cidade pode ganhar um deputado federal e um estadual nesta eleição. Vote Apucarana, vote em apucaranenses.

