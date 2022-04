Da Redação

Poim deve ser prefeito em setembro

No mês de setembro, o prefeito Júnior da Femac deve se licenciar para ajudar na campanha de seus candidatos, principalmente de seu vice, Paulo Vital, para deputado estadual. O vice Vital, sendo candidato, não poderá assumir, ficando a vaga para o presidente da Câmara. Seria justo para Poim, que tanto tem ajudado o grupo abrindo as portas do Palácio Iguaçu de seu amigo Ratinho Júnior, que fosse prefeito por um mês .

continua após publicidade .

Reajustes

O governo federal decidiu dar 5% de aumento linear para todos as categorias do funcionalismo público federal. Os sindicatos das categorias estão bravos, pois a defasagem está entre 30% e 40%. O governo de Ratinho Júnior deu apenas 3% no estado com uma inflação acima de 10%.