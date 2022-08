Da Redação

Pesquisas

Existem pesquisas para todos os gostos e fregueses no Paraná e no Brasil. Quando a fonte da pesquisa é um “amigo” ou bajulador de plantão podem surgir expectativas de milhares de votos e de favoritismo do candidato. Ao abrir das urnas se descobre que tudo não passou de pura falácia. Nessa hora, os bajuladores desaparecem e partem em busca de novas vítimas, repetindo o ciclo de eleição em eleição.

Reunião

O TRE convocou os representantes dos partidos para uma reunião nesta sexta-feira, serão divulgados os tempos de propaganda eleitoral dos candidatos. O governador Ratinho Jr. deve ficar com 60% do tempo de propaganda, Requião é o segundo colocado nas pesquisas e terá metade do tempo de Ratinho Jr., já o senador Álvaro Dias terá cerca de 30% do tempo destinado para o cargo.

Na campanha

Júnior da Femac, filho de gente de Apucarana, está firme na campanha de Paulo Vital para deputado estadual. Júnior entrou de cabeça na campanha pedindo votos para seus eleitores : “Precisamos de um deputado estadual para ajudar a trazer mais obras do governo estadual para Apucarana”.

