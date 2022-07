Da Redação

Foram entrevistadas, por telefone, 1200 pessoas com 16 anos ou mais

Foi divulgada na tarde de domingo (24), mais uma pesquisa do IPESPE – Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas – que mostra a intenção de voto e os índices de rejeição dos eleitores paranaenses para o Senado.

A amostra foi realizada entre os dias 19 e 21 de julho em todas as regiões do Paraná. Foram entrevistadas, por telefone, 1200 pessoas com 16 anos ou mais.

O Senador Alvaro Dias permanece em primeiro lugar na preferência dos paranaenses, com 32% das intenções de votos, um aumento em relação à pesquisa anterior, divulgada no início do mês. Em segundo lugar está o ex-juiz Sergio Moro com 29%. Paulo Martins aparece em terceiro, com 5% das intenções de votos, seguido de Orlando Pessuti e Guto Silva, ambos com 3%. Desiree Salgado foi escolhida por apenas 1% dos entrevistados e os outros candidatos não pontuaram.

A diferença entre Alvaro Dias e Sergio Moro é ainda maior quando a disputa se concentra entre os dois candidatos. Neste cenário, Alvaro Dias sobe para 38% das intenções de votos contra 32% de Sergio Moro.

Rejeição de Sérgio Moro é a maior entre os eleitores

Quando a pergunta é sobre o candidato que o eleitor não votaria de jeito nenhum, Sergio Moro aparece em primeiro lugar, com 30% de rejeição, um número bem maior comparado ao Senador Alvaro Dias, que aparece com apenas 17%. IPESPE está registrada no TSE BR – 02620/2022 e PR- 01338/2022. A margem de erro é de 2.9 pontos percentuais, com um intervalo de confiança de 95,5%.

