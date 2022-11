Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pedágio subiu no telhado

O governo Ratinho Júnior dava como certa a renovação das praças de pedágio para o início de 2023. Tava tudo certo, praças novas, valores, tudo corria para uma licitação tranquila. Com a vitória de Lula, tudo mudou. O deputado Arilson Chiorato entrou no jogo, com sua força no governo do PT nacional e tudo deve ser revisto pelo Ministério dos Transportes.

continua após publicidade .

Mauro presidente

Dia 19 de dezembro é dia de eleição na Câmara e alguns nomes são lembrados para disputa da presidência. O vereador Mauro Bertoli, que já foi três vezes presidente da casa, conhece o caminho da vitória e deve disputar novamente. Hoje seria o favorito.

Dois favoritos

Mais dois nomes fortes para serem vereadores em 2024: Doutor Ordalone Orente, que fez uma ótima votação, virando inclusive suplente, é um excelente nome que vem crescendo sua base de apoios. Outro nome que vem forte é Danylo Acioli, diretor jurídico da Câmara, nome forte na igreja e no ensino superior.

Siga o TNOnline no Google News