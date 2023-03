Da Redação

O Governo do Paraná deu prazo até o final de março para o governo federal decidir sobre as licitações do pedágio. Caso não decida, o estado ficaria responsável pelas PR’s e o governo federal pelas BR’s.

O Paraná tem 3.300 quilômetros a serem concedidos à iniciativa privada. Caso isso aconteça, o governo do Paraná ficaria com cerca de 1.000 quilômetros de estradas estaduais, as PRs, que são rodovias menores e pouco fluxo de carros e caminhões. Já o governo federal ficaria com BR’s, estradas federais grandes com intenso movimento. Na lista estão a BR-369, BR-376, BR-277, BR-101, entre outras. Ou seja, o governo federal ficaria com o filé mignon e o Paraná ficaria com osso. Foi um blefe sem cartas na manga.

Uma promessa de campanha do presidente Lula, o programa Desenrola, que visa resolver as dívidas de 37 milhões de pessoas, foi aprovado. São famílias negativadas e o programa quer reduzir o problema de inadimplência. O desenrola terá um fundo de R$ 10 bilhões.

Quem tem votos e tem mandato manda na política deste país. Político com mandato manda em tudo. Veja esta. Muitos deputados federais e estaduais que assumem ministérios ou secretarias de estado e passam para os suplentes seus mandatos continuam dando as cartas nos seus gabinetes de deputados. Mesmo fora, eles continuam distribuindo cargos e até as emendas eles decidem para onde vão. Para os deputados suplentes que assumem ficam os salários e o status do cargo.

