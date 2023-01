Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Vital X Mota

Dois candidatos já estão na briga pela disputa da prefeitura de Apucarana, Rodolfo Mota e Paulo Vital. Mota é candidato da oposição, fez 20 mil votos para prefeito e repetiu a votação para deputado estadual. Vital é vice-prefeito e fez 12 mil votos em Apucarana. Agora é esperar outros candidatos para disputa.

continua após publicidade .

Orçamento

A Câmara Municipal de Apucarana terá orçamento em torno de 1 milhão de reais/ mês. O novo presidente da Câmara, Prof. Molina (foto), concedeu entrevista, onde elogiou o mandato de Poim, mas disse que cada presidente tem um jeito de administrar, bem como um técnico de futebol. Mas para dar certo precisa de uma gestão fiscal. Não importa o Presidente, a casa precisa gastar bem seu orçamento, sem desperdícios e principalmente com seriedade com dinheiro público.

Somos 207 milhões

Segundo a prévia do Censo do IBGE, o Brasil tem hoje 207 milhões de habitantes. O Censo será concluído em fevereiro. As projeções em 2021 eram de 213 milhões, mas com os números do Censo parece ter havido uma queda na projeção.

continua após publicidade .





Siga o TNOnline no Google News