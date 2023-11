Da Redação

Em busca de candidatos a vereadores e de legendas para caminhar juntos na eleição, Paulo Vital vem fazendo reuniões com partidos e buscando apoios para ter tempo de TV viável para uma candidatura forte a prefeito.

Natal

Falta um mês para o Natal. É hora de começar a pensar o que fazer no final de ano entre compras, pagar dívidas, viagens e ceia de Natal. O comércio espera vender, as praias estão prontas para receber os turistas. Balneário Camboriú, uma das praias mais frequentadas do sul, espera receber cerca de 2 milhões de pessoas neste verão, 15% a mais do que ano passado. E os preços estão salgados.

Eleitor fiel

Os eleitores do Bolsonaro, cerca 51 mil apucaranenses, querem um candidato a prefeito pelo PL. Eles querem votar no 22, no candidato que Bolsonaro indicar. Os eleitores de Bolsonaro não aceitarão ver o PL ir de reboque junto com outra legenda. Adan Lenharo está forte dentro do partido para ser o candidato de Bolsonaro e Michelle em Apucarana.

Sem chances

Unir esquerda e direita nesta eleição de prefeito em Apucarana é inviável e sem chance alguma de acontecer. Os eleitores de direita não votam em candidatos de esquerda ou que já foram esquerda. Do outro lado, o pessoal da esquerda vota na esquerda. Um pé em cada canoa não vai funcionar nesta eleição.

Jane quer casas

A candidata Jane Reis, do PT, quer voltar a construir casas em Apucarana. Ela lembrou que na gestão do PT de 2013 a 2016 foram construídas 4 mil casas com dinheiro do governo federal. Ganhando a eleição, Jane Reis quer buscar junto ao governo Lula o programa Minha Casa, Minha Vida.

