Da Redação

Vota Apucarana

Paulo Vital, vice-prefeito de Apucarana, será candidato a deputado estadual, dobrando com Beto Preto em Apucarana. Apucaranense e com o apoio da máquina municipal, Vital tem chances reais de eleição no PSD, partido de Ratinho Júnior.

Moção de Aplausos

A Câmara Municipal de Apucarana continua a distribuição de títulos de Moção de Aplausos. Os vereadores ainda não entenderam os recados da população. Uma inflação acima dos 10%, desemprego em alta, gente chorando porque recebeu a casa, gente sem dinheiro para comprar alimentação nos mercados, 70% dos brasileiros endividados e os vereadores fazendo média, dando títulos de Moção de Aplausos, é só o que faltava.

Sem políticos

O sorteio das 520 casas do residencial Fariz Gebrim no domingo passado no Lagoão foi totalmente técnico, feito pela Caixa Econômica. Nenhum político apareceu lá e tudo correu bem. As 520 famílias comemoram as casas com muita emoção e choro e cerca de 1,7 mil foram embora do Lagoão sem realizar o sonho da casa própria.