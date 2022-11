Da Redação

Novas indústrias

O Parque Industrial da Juruba já tem duas indústrias com os barracões prontos que devem começar a funcionar no começo do ano. Outras duas estão em fase construção e umas cinco ou seis obras estão no início da terraplanagem. O Parque da Juruba irá virar realidade no ano quem, gerando muitos empregos.

Eleição Câmara

No dia 19 de dezembro, a Câmara Municipal de Apucarana deve eleger o presidente e toda a mesa diretora. Três ou quatro candidatos trabalham para vencer a presidência. Todos esperam os movimentos vindo de fora. Beto Preto deve ter força para eleger o novo presidente. Caso não participe diretamente do processo, Júnior da Femac pode ganhar para o grupo. Até agora, os ex-presidentes Bertoli e Molina tentam a reeleição, já Toninho Garcia e Jossuela correm por fora. A eleição deve ser decidida no dia. Até lá, é só conversa furada.





