Dos seus 79 anos hoje completados, passei 62 anos ao seu lado.

Nasci e cresci na Barra Funda, estudei no Santos Dumont e Nilo Cairo, comecei a trabalhar na TV Tibagi, meus primeiros carnavais e, depois, bailes, foram no clube 28.

Aprendi a gostar de política com o professor Valmor Giavarina e tive a honra de participar de oito eleições de prefeito como marqueteiro. Conheço esta cidade de ponta a ponta e, por seu povo, só tenho carinho e gratidão por fazer parte dele.

Amo essa terra, faço questão de dizer que sou apucaranense com muito orgulho em todos lugares do mundo por onde passo. Parabéns Apucarana! Que todos nós comemoremos a história e as conquistas de nossa cidade, hoje e sempre. E que venha os oitenta!