Da Redação

Máquina

Para onde vai o apoio da máquina administrativa de Júnior da Femac? Com distanciamento do grupo de Beto Preto da administração, Júnior da Femac pode ficar neutro ou apoiar Rodolfo, Adan ou, ainda, lançar um quinto nome para disputar a prefeitura. Agora vamos ver quem tem café no bule.

Eleição do eleitor

Essa eleição de prefeito do ano que vem quem vai ser decidida nas urnas pelos eleitores. Pode ter cinco ou seis candidatos de todas as linhas: situação, oposição, direita , esquerda e todos brigando para vencer. E quem ganha é o eleitor que irá decidir a parada. Uma eleição sem dono, decidida no voto, e feita com dinheiro público.

Descendo do ônibus

Têm muitos funcionários públicos alocados na Câmara e na prefeitura que deixarão seus cargos de confiança. A ordem é clara: não é do grupo, não pode indicar ninguém para cargo de confiança. Dois vereadores da base que assinaram o pedido de CPI estão fora do grupo e perderam os cargos que têm na prefeitura.

