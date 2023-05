Da Redação

Pacto

Paulo Vital, candidato do grupo de Beto Preto, e Rodolfo Mota, nome da oposição, são adversários para próxima eleição, mas parecem grandes amigos. Rodolfo não critica a atuação de Vital como vice e nem administração. E Paulo Vital não fala do adversário. Vem pela frente uma eleição morna e sem debates, com dois candidatos que acabaram de perder a eleição para deputado e estão sem pegada para uma nova eleição.

Sem deputado

A cidade sem deputado estadual eleito fica aberta para que deputados de outras cidades tenham o comando.

Veja o caso de Apucarana. Rodolfo Mota e Paulo Vital perderam a eleição para deputado estadual. Com isso, o deputado Jacovós manda hoje nos cargos estaduais da cidade . Já indicou a nova chefe da Ciretran e deve indicar novos chefes para saúde e educação. Quem tem mandato dá as cartas.

Sem federal

Apucarana ficou 32 anos sem deputado federal. Na eleição do ano passado, conseguiu eleger Beto Preto para Câmara, que ficou no cargo 77 dias e saiu para ser secretário de Saúde do Paraná. Com isso, Apucarana ficou novamente sem deputado federal. E faz falta, veja o caso das obras federais paradas em Apucarana: a escola José Scarpelini e três creches. Quem irá brigar por elas em Brasília?

