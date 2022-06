Da Redação

Os três candidatos a governador do Paraná sumiram das mídias. O que será que está acontecendo? O governador Ratinho Júnior, na frente das pesquisas, prefere o silêncio. Já os dois candidatos da oposição, Requião e César Silvestri, estão devagar nas eleições. Junho e julho são dois meses difíceis de falar em eleição.

Quando você votar em apucaranenses, você pode estar votando para uma reforma completa no Terminal Urbano de Apucarana. Fundada em 1962, a estação rodoviária tinha ao seu lado o mercado público. Em 1995, a cidade ganhou uma nova rodoviária e o prédio passou a ser Terminal Urbano. O prédio de 60 anos precisa de uma nova reforma e o município precisa buscar recursos nos governos estadual e federal. Precisamos de deputados apucaranenses para trazer verbas para grandes obras.

A medida do Presidente da Câmara, Poim, de cortar a metade dos salários de dois funcionários que recebiam com possíveis irregularidades, não agradou a todos. Tem gente brava e querendo a volta do pagamento integral. Como é difícil fazer uma administração séria neste país. Aguenta firme Poim, a população está ao seu lado.