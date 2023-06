Da Redação

Mirão vistoria obra durante sua gestão em Apucarana

Voldimir Maistrovicz, o "Mirão", administrou Apucarana de 1977 a 1983. Foi um dos prefeitos que mais fez obras importantes na cidade. Fez as casas do núcleos Adriano Corrêa, João Paulo, da Fraternidade, Pirapó e Vila Reis. Construiu também o novo aeroporto, o viaduto da integração e do Jardim América, fez a passarela na Vila Regina e Vila Apucaraninha e fez muito asfalto pela cidade. Mirão construiu o Parque biguaçu e acabou com maior erosão da cidade, fazendo o Lago Jaboti, um dos maiores cartões-postais da cidade. Um grande prefeito atleta, que ficou seis anos no mandato e fez uma excelente administração, bastante moderna para sua época.

CANDIDATOS

Apucarana terá cerca de 120 candidatos a vereador na próxima eleição. Com fim das coligações, os partidos têm que lançar candidatos para tentar fazer vereador. O problema maior está na legenda, são necessários cerca de 5 mil votos para o partido fazer um vereador. Depois do eleitos diretos, os candidatos mais votados vão para rebolo.

PAC EM JUNHO

Será lançado ainda este mês o PAC, programa de obras do governo federal. O governo Lula quer acabar e entregar obras pelo Brasil inteiro. São obras como a escola José Scarpelini e três creches de Apucarana que estão com obras paradas para serem acabadas há anos.

FUNDÃO ELEITORAL

Dinheiro não irá faltar para eleições municipais. Todos os partidos terão uma parte no bolo de dinheiro do fundão. Os candidatos a prefeito dos municípios, principalmente de cidades maiores, terão uma boa fatia do dinheiro público. Em cidades do porte de Apucarana espera-se cerca de 500 mil reais por candidato a prefeito, nos principais partidos.

