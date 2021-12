Da Redação

As obras de infraestrutura da prefeitura de Apucarana vêm chamando a atenção dos moradores. As rotatórias, asfalto nos bairros, drenagem na região da UPA e, principalmente, as interligações dos bairros.

continua após publicidade .

O prefeito engenheiro Júnior da Femac ainda irá entregar no seu mandato as entradas da cidade, as 520 casas do Fariz Gebrim, a escola José Domingos Scarpelini, três creches e o Hospital Apucarana. Obras que vão marcar sua administração.

Obra boa

continua após publicidade .

A Prefeitura de Apucarana finalizou a obra do projeto Interbairros, ligando Jaboti, Cazarin e Igrejinha. A ligação foi feita pela Avenida Cinquentenário da ACIA. Uma obra muita bem feita, uma ligação importante, planejada e executada pelo prefeito Júnior Femac.