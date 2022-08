Da Redação

O que você faria com 1 milhão de reais para gastar em 50 dias, cerca de 20 mil reais por dia? O político sempre começa com aluguel de carro de luxo e motorista. Corre no shopping para renovar o guarda-roupa com roupas de grife. Ainda dá um tapa no visual, com direito a harmonização facial e lentes de contato nos dentes. Lembrando que essas mordomias se estendem aos familiares e chegados. Mas um milhão é muito, e para dar conta da “difícil” tarefa, surgem gastos como vídeos, papelaria, rodadas de bebidas e restaurantes renomados, além de viagens para a capital com direito a hospedagem em hotéis 5 estrelas. Tudo pago com dinheiro do fundo eleitoral (nosso dinheiro).

Vergonha

Foi uma tremenda vergonha nacional o debate realizado na Band com os candidatos ao governo do Paraná. Virou chacota nacional e não contou com a participação do atual governador. Uma candidata soltou a seguinte pérola: “Todos, Todas e Todes”. O vídeo viralizou redes em nível nacional.

Apoio

Oito vereadores já manifestaram apoio à dupla Beto Preto e Paulo Vital na eleição de 02 de outubro. Vários suplentes e secretários municipais também vão trabalhar para a eleição dos dois.

