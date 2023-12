Da Redação

Reajuste do salário mínimo

Que abre, que fecha

Nesta quinta e sexta a Prefeitura e Câmara de Apucarana não funcionam. A Prefeitura somente serviços essenciais de saúde e educação. Bancos abrem hoje e fecham amanhã, sexta, dia 29. Comércio abre hoje, sexta e sábado das 9 às 18 horas. Somente o shopping abre no domingo das 10 às 18 horas. Tudo volta abrir normalmente, dia 3 de janeiro.

Destaque

O vereador Tiago Cordeiro foi o destaque da Câmara este ano. Tiago participou com destaque na criação da rua gastronômica, na Rua Osvaldo Cruz, participou da audiência da segurança pública e fechou o ano com audiência pública sobre o acesso gratuito aos cannabis medicinais. Tiago também participou da maioria das comissões da Casa.

Destaques da Prefeitura

Jossuela Pirelli na Secretaria de Ação Social foi destaque na equipe da prefeitura, com vários projetos no combate à fome. Danilo Acioly foi outro destaque, chegou em maio na prefeitura, implantou o programa Justiça nos bairros. É o responsável pela ligação prefeitura e Câmara. Hoje toca o projeto CONECTA, internet de graça. É o representante evangélico dentro da prefeitura.

Salário

O novo salário mínimo de 2024 será R$ 1.412.

Um adicional de R$ 92,00, 6,97% acima do valor atual. O Congresso aprovou, Lula deve publicar e entra em vigor em 1º de janeiro. Os aposentados do INSS seguem o valor mínimo. Quem ganha mais que o mínimo terá reajuste na aposentadoria de acordo com o INPC, e o valor só será conhecido ano que vem.

Vai viajar?

Aproveita esta quinta e sexta para levar o carro para dar uma revisada geral. As estradas do Paraná estão sem pedágio, ou seja, quebrar o carro na estrada é um péssimo negócio. Viaje de dia, é muito mais seguro. A previsão é de sol nos próximos dias na praia.

