Fortes

Eliana Rocha, Adan Lenharo, Deco e Neno Leiroz. Todos são diretores da prefeitura e todos têm grandes chances de vitória para eleição de vereador em 2024. Todos fazendo ótimos trabalhos em suas funções.

Prefeito fica

Se o governador Ratinho Júnior convidar Júnior da Femac para o seu secretariado, o prefeito deve recusar o cargo e continuar como prefeito e cumprir os seus 25 meses de mandato restantes. Júnior da Femac tem algumas obras importantes para tocar e foi eleito para cumprir seu mandato inteiro.

Apucarana prestigiada

Ratinho Júnior teve cerca de 77% dos votos em Apucarana e deve prestigiar a cidade no primeiro escalão. Beto Preto será deputado federal, Júnior da Femac fica na prefeitura, a cidade tem que indicar um nome forte para o governo do estado.

Nome forte

Marcello Machado, ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Apucarana e atual presidente da Funeas, é um nome forte dentro do governo. Marcello fez um ótimo trabalho na presidência da Funeas e não será surpresa aparecer no 1º escalão do governo.

