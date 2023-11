Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O nome da secretária Jossuela Pirelli cresce na bolsa das apostas como candidata a prefeita apoiada pelo prefeito Júnior da Femac. O prefeito vem analisando pesquisas, estudando os adversários e apoios e fazendo cálculos. Engenheiro de formação, Júnior é um craque na matemática. Ele sabe que a candidatura de Jossuela, com seu apoio e da máquina administrativa, disputa a eleição com grandes chances de vitória. Outras alternativas de Júnior são apoiar Adan Lenharo, do PL, ou Rodolfo Mota, do União Brasil.



continua após publicidade .

Pronta

Enquanto Júnior da Femac estuda os números, Jossuela Pirelli trabalha. Jossuela fez muito sucesso trabalhando no esporte e agora repete a trajetória na secretaria de Ação Social, fazendo um excelente trabalho na ajuda das pessoas mais carentes da cidade. Projetos como Feira Verde, Hortas Comunitárias e Restaurante Popular são tocados por ela. Uma coisa é certa, Jossuela não sabe ainda se disputará a eleição como vereadora, vice ou prefeita, mas estará na disputa assim que Júnior definir.

continua após publicidade .

Mega

A Caixa já abriu as vendas de apostas para Mega da Virada. Esse ano são 550 milhões de reais de prêmio, o maior da história. A aposta mínima com seis dezenas custa 5 reais. O sorteio será dia 31 de dezembro e as apostas podem ser feitas até 18 horas do dia do sorteio.

Turismo rural

continua após publicidade .

Apucarana ganhou nos últimos 5 anos muitos investimentos no turismo rural. A estrada Bela, na região do Barreiro, é uma opção do turismo rural, com gastronomia e lazer. Assim como Serra de Apucarana, um lindo lugar que ganhou a primeira vinícola da cidade.

Val nas redes

O pré-candidato a prefeito pelo PSD, Val Marques, vem usando as redes e mostrando o seu trabalho na Câmara Municipal nos dois mandatos de vereador. Val pode ser o escolhido do PSD de Ratinho Júnior, seu companheiro de partido dos últimos 15 anos.