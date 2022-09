Da Redação

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Dia da votação

Neste domingo, 02 de outubro, milhares de brasileiros irão às urnas para eleger deputados estaduais, distritais e federais, senadores, governadores e presidente da República. O horário de votação será das 8h às 17h pelo horário de Brasília e não será permitido ingressar na cabine com aparelhos eletrônicos e celulares. Então prepare sua colinha no papel e um documento com foto e exerça o seu direito e dever como cidadão.

Fim

Até o final do mês acabarão as propagandas eleitorais desta campanha. Mas os candidatos devem aproveitar até o último minuto possível para angariar votos nas redes sociais e aplicativos de mensagens. Folga para o eleitor só depois da votação.

Sem sujeira

É comum ver as ruas cobertas de santinhos nas proximidades dos locais de votação. Alguns candidatos acreditam que conseguirão mais votos na última hora de quem avistar sua propaganda no chão, mas essa prática é crime eleitoral e ambiental. Não prestigie candidatos que não respeitam a legislação, sua cidade, sua capacidade de escolha e o meio ambiente.

