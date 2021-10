Da Redação

Natal normal depois de dois anos com pandemia

A Prefeitura de Apucarana irá iluminar e decorar as avenidas para os festejos de final ano, e o comércio está abastecendo seus estoques para atender à população de Apucarana e região. Será um Natal normal, depois de dois anos com pandemia.

continua após publicidade .

As contratações temporárias irão resolver o final de ano de muita gente que está desempregada.

Caso capivaras

continua após publicidade .

Continua a procura pelo motorista ou pela motorista que atropelou as capivaras no Lago Jaboti. Em Apucarana apenas dois carros iguais ao das imagens estão emplacados no Detran.

O veículo pode ser emplacado em outra cidade. Especialistas que viram as imagens acreditam que seja mulher a condutora do veículo. Uma das razões é que a pessoa não desceu para ver o estrago no carro após o atropelamento.