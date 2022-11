Da Redação

Natal

O Natal de luzes de Apucarana está adiantado neste ano. Quase tudo pronto, o comércio agradece e a população espera a chegada do Papai Noel e as lojas abertas para gastar o décimo terceiro e preparar para festa de Natal e Ano Novo.

PSD

O partido PSD, que tem como presidente nacional Gilberto Kassab, está acertando apoio a Lula e pode ganhar dois ministérios. No Paraná, o PSD é o partido de Ratinho Júnior, que trabalhou muito pela vitória de Bolsonaro. A cada eleição fica mais difícil para eleitor votar neste país.

Verde ou vermelho

A eleição presidencial foi disputada voto a voto. Lula e Bolsonaro dividiram os votos na eleição mais apertada do Brasil. Agora, só para pensar, Lula e Bolsonaro disputaram a eleição e quem vai governar na prática é Geraldo Alckmin.

Urnas

O relatório do Ministério da Defesa, assinado pelos militares, não apontou fraudes nas urnas eletrônicas. Ou seja, as urnas que confirmaram a maioria de votos para deputados e senadores da direita no primeiro turno, também confirmaram o presidente da esquerda no segundo turno. Urnas aprovadas, eleições realizadas, resultados aprovados e definidos pelo TSE.

Copa

Depois das eleições, que venha a Copa do Mundo. Vamos comemorar o título ou teremos protestos contra Neymar e Daniel Alves? A vida segue.

