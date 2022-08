Da Redação

Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Vota Apucarana

Não venda seu voto! Pense na nossa cidade e compare os candidatos para fazer sua escolha. Apucarana precisa eleger dois deputados.

Lucas fora

O vereador Lucas Leugi não será mais candidato a deputado federal pelo PP. Lucas usou as redes para dizer que não será mais candidato porque não obteve o registro de sua candidatura. “Numa luta de Golias e Davi, o Golias ganhou dessa vez. Mas em 2024 ninguém me tira da eleição”, disse Lucas.

Lançamento

Está confirmado para o dia 20 de agosto o lançamento da campanha da dupla da situação Beto Preto e Paulo Vital. A festa será na ACEA e deve ter lotação máxima. A expectativa é que seja um grande evento para arrancada da campanha. É bom lembrar que os dois candidatos são genuinamente apucaranenses.

1 milhão

Com um milhão de reais que um candidato poderá receber para fazer sua campanha de deputado estadual, daria para servir 500 mil pessoas no Restaurante Popular da prefeitura. O dinheiro seria bem melhor aproveitado e ajudaria as famílias mais carentes da cidade, em vez de ser gasto em autopromoção do candidato.

