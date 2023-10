Da Redação

Animal silvestre, por vezes, animal doméstico. Essa ave é conhecida por algumas características fáceis de identificar. As cores vibrantes e, principalmente, o barulho que fazem. Na política, os maritacas também são facilmente conhecidos. Fazem muito barulho, têm pouca serventia e são bajuladores de plantão dos políticos. São os verdadeiros porta-recados. Escutam aqui e saem falando e repetindo tudo. Pensar, nunca; agradar o chefe, sempre. Não é fácil aguentar os maritacas de plantão.



Vídeo

Café no bule: o pré-candidato Adan Lenharo postou vídeo ao lado de Bolsonaro. Foi o primeiro político de Apucarana a gravar com ex-presidente e provou que tem a confiança do deputado Filipe Barros e do próprio Bolsonaro. Para quem não acreditava em Adan, agora é torcer para que Bolsonaro não venha na campanha em Apucarana. Já Adan acredita que Bolsonaro e Michelle venham até a cidade no ano da eleição.

Ratinho forte

A cada dia que passa o governador Ratinho Júnior está mais forte no governo. A população é grata ao alto desempenho do governador Ratinho Júnior, um jovem político com grande futuro pela frente.

Lugar certo

Neno Leiroz, o comandante da agência de empregos de Apucarana, está no caminho certo para uma eleição de vereadores. A Agência do Trabalhador é uma máquina de fazer votos e Neno vem fazendo um ótimo trabalho. Nas bolsas de apostas da eleição, Neno estará entre os onze mais votados.

Feriado

Hoje é Dia das Crianças, mas também dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Para quem vai prolongar o feriado, cuidado com as estradas que foram prejudicadas pelas chuvas. Bom feriado a todos.

