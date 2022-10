Da Redação

As candidatas de Apucarana fizeram sua parte na eleição

Mulheres

As candidatas de Apucarana fizeram sua parte na eleição. Participar já é uma vitória. Anaizes fez 406 votos para deputado estadual. Stela Maris fez 1.493, Carolina Scarpelini fez 1.486 e Renata Borges foi a mais votada para federal, com 2.764.

Vital

O candidato Paulo Vital fez 13 mil votos em Apucarana. Vital saiu do zero e, em dois meses, com muita garra e contra deputados experientes de fora, conseguiu uma ótima votação. Deve ser um dos candidatos a prefeito em 2024.

Mota

O candidato Rodolfo Mota fez vinte mil votos para prefeito e agora repetiu a mesma votação. A votação foi boa, mais nada evoluiu nos últimos dois anos. Com vinte mil votos ele não tem chance de vitória na eleição de prefeito de 2024. Para vencer a prefeitura, precisa de 35 mil.

Bazana

Com uma eleição de poucos recursos, o deputado estadual Bazana de Arapongas conseguiu fazer 31 mil votos e ficou com a primeira suplência do PSD partido de Ratinho. Bazana deve continuar como deputado já que Ratinho Júnior deve puxar dois ou três deputados para seu secretariado.

