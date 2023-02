Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Serão 3 mudanças no primeiro e segundo escalão na equipe do prefeito Júnior da Femac

Mudanças

continua após publicidade .

Serão 3 mudanças no primeiro e segundo escalão na equipe do prefeito Júnior da Femac. A vereadora Jossuela irá assumir a Secretaria de Assistência Social. Bastante gente nova foi contratada pelo concurso, aumentando em muito a folha salarial que teve reajuste em janeiro. E nada de mexer na Secretaria de Educação. Lá tudo continua numa boa, com mais de mil funcionários e administrada há dez anos pelo mesmo pessoal.

Candidato novo

continua após publicidade .

Mais um candidato a prefeito de Apucarana. Adan Lenharo, que hoje trabalha na Secretaria de Indústria e Comércio, deve ser lançado pelo seu grupo. O deputado federal de Londrina, Filipe Barros, homem de confiança de Bolsonaro, acredita que Adan tem grandes chances de vitória em Apucarana. Bolsonaro fez 51 mil votos em Apucarana, cerca de 70% dos votos para presidente.

Siga o TNOnline no Google News