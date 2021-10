Da Redação

MOTORISTA QUE ATROPELOU CAPIVARAS PODE SER PRESO

A polícia civil com apoio do pessoal técnico do Detran estão analisando as imagens do carro e devem chegar ao motorista em breve.

O farol do carro dificulta a identificação, porém as imagens estão passando por novos processos de avaliação que possibilitarão determinar o proprietário do veículo.

As autoridades sugeriram ao condutor que se apresente a polícia e responda pelo crime ambiental, antes que seja identificado e preso.