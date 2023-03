Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Pirapó comemora

Os moradores do Pirapó receberam com muita alegria a notícia do recapeamento do distrito até Caixa de São Pedro. São 10,4 km que serão recapeados, com um valor de R$ 6,4 milhões. O vereador Poim disse ontem que é uma vitória do povo de Pirapó e agradeceu ao deputado federal Beto Preto. Poim disse que Pirapó ainda tem 42 casas a serem liberadas pela Caixa Econômica e o aquecimento da piscina.

continua após publicidade .

Turma do Ratinho

Um encontro para um cafezinho tem chamado atenção nos meios políticos. O vereador Poim e o empresário e ex-vereador Val Marques, ambos amigos e do time de Ratinho Júnior, estão cada vez mais próximos. Em 2024, o governador pode apoiar uma chapa pura de amigos chegados em Apucarana. Questionados, ambos dizem que estão na fase do cafezinho.

Economia venceu a política

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, venceu a queda de braço com Gleisi Hoffmann no aumento da gasolina. Haddad queria o aumento, já Gleisi brigou até a última hora contra a reoneração, argumentando que a inflação deve subir novamente com os aumentos. O presidente Lula achou melhor ouvir os economistas, mesmo sendo uma medida antipopular.

Siga o TNOnline no Google News