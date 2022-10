Da Redação

132 obras

De janeiro a setembro, a prefeitura fez 101 obras na cidade e 31 estão em andamento. O destaque foi a iluminação deixando a cidade cada vez mais linda. O prefeito engenheiro Júnior da Femac transformou a cidade em um canteiro de obras. Ele não para e quer mais, entre elas as obras da entrada da cidade chegando de Curitiba e o Hospital de Apucarana.

Oito dias

Falta pouco, muito pouco para eleição presidencial. Última semana de propaganda e no domingo dia D, dia de escolher o futuro Presidente do Brasil. Depois da eleição, Copa do Mundo e Natal e que venha 2023.

Eleição

Apucarana terá transporte coletivo gratuito no dia da eleição para transportar eleitores até a urnas. Júnior da Femac quer dar condição para todas as pessoas exercerem seu voto neste grande momento da democracia, conforme disse o prefeito.

Concurso

O Ministério Público (MP) arquivou processo contra o ex-comamdante da Guarda Civil Municipal de Apucarana Alessandro Carlletti, que apurava denúncias no concurso público da corporação. Carlletti comemorou o arquivamento e disse que sempre esteve no caminho correto.

Pacote Guedes

Vazou ontem uma notícia que o ministro Paulo Guedes, da Economia, planeja em caso de vitória de Bolsonaro um pacote que pede que os salários e aposentadorias não estejam atrelados à inflação. Ou seja, o governo não precisa dar o reajuste da inflação nos salários. Arroxo, a oposição gritou e o pessoal da campanha de Bolsonaro ficou na bronca com vazamento da notícia.

