Há 50 dias, o Cemitério Cristo Rei foi roubado, diversos túmulos foram violados, estátuas de 150 quilos foram levadas. O tempo passou, a prefeitura colocou guardas à noite e nenhuma estátua foi recuperada. Na véspera do feriado, mais um assalto aos túmulos. No feriado, fui ver de perto a situação. Andei por duas horas no cemitério, conversei com trabalhadores e famílias.

Mais de 500 túmulos já foram roubados. O cemitério, novamente, não tem guardas à noite e os ladrões fazem a festa. Uma vergonha para uma cidade grande como Apucarana, que a prefeitura e Aserfa não conseguem proteger um bem público fechado por muros. Se você só vai no cemitério no Dia de Finados se prepare, o túmulo de sua família tem grandes possibilidades de ter sido roubado.