Apucarana tem 94,6 mil eleitores

Lula ou Bolsonaro

O que muda na política local de Apucarana com a vitória de um ou de outro candidato? Apucarana deu mais de 70% dos votos para Bolsonaro, tem um governador aliado a ele e a maioria dos políticos ligada a ele. Em caso de vitória de Bolsonaro, a cidade deve ter as portas abertas. Em caso de vitória de Lula, o PT, partido Arilson Chioratto, fica forte em Apucarana, e muita gente (políticos) terá que mudar de lado.

Finados diferente

Muitos túmulos dos dois cemitérios públicos de Apucarana foram roubados neste ano. Placas e estátuas de bronze foram roubadas e mais de 500 túmulos foram mexidos. Se você vai dia 2 de novembro pela primeira vez este ano, pode ter uma surpresa de encontrar o túmulo de sua família roubado.

Furtos

A onda de furtos em mais de 500 túmulos aconteceu no começo do ano. A prefeitura mexeu na segurança e colocou guarda armada para acabar com os roubos.

