União

Lula e Requião estarão juntos na eleição do Paraná. O pessoal da equipe de Requião espera o início da campanha na tv e rádios para unir os votos com Lula.

Campeão de votos

Conversei ontem com deputado Delegado Jacovós, que fez 26.713 votos em Apucarana para deputado estadual, alcançando 40,44% dos votos válidos na cidade. O deputado que irá tentar a reeleição espera uma boa votação.

Liderança

O governador Ratinho Júnior aparece na liderança de todas as pesquisas de intenção de votos divulgadas até agora. Ele tem o apoio de mais de trezentos prefeitos e cerca de 80% dos deputados.

Família Moro

Com slogan Moro no Paraná, o pré candidato ao Senado Sérgio Moro irá disputar a campanha falando que é do Estado. Já sua esposa, Rosângela Moro, será candidata no estado de São Paulo.

Vota Apucarana

Na política é difícil manter acordos e propostas para cidade. Cada candidato sempre pensa em sua eleição e esquece da cidade. Vamos votar certo para não perder o voto.

