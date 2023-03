Da Redação

PSDB

O vereador Lucas Leugi, do PP, recebeu esta semana o convite do PSDB. Lucas recebeu o convite do deputado federal Beto Richa, presidente estadual do PSDB, para se filiar no partido em Apucarana. A mudança de partido só no ano que vem, quando abre a janela partidária.

Juntos

A oposição de Apucarana deve estar unida para disputa da prefeitura de Apucarana. Escolher o nome do candidato e do vice e depois trabalhar para fechar todo o grupo. Neste grupo, podemos ter o PT de Arilson Chiorato, Rodolfo Mota, do União Brasil, Lucas, que deve ir para o PSDB, e outros partidos juntos para vencer.

Desafio

Acredito que o maior desafio do prefeito Júnior da Femac nos próximos 21 meses será manter as contas em dia. Com uma folha pesada e 55 obras para fazer, Júnior terá que ter muita habilidade para segurar os gastos e terminar o mandato sem dívidas. Júnior podia dar um enxugada na máquina administrativa, diminuindo o número de secretarias e cortando gastos desnecessários.

Acabando

Tem secretário no governo Júnior da Femac na contagem regressiva, sabendo que faltam cerca de 21 meses para acabar o mandato e tocando a bola. Serão 12 anos de emprego, como secretário e secretária, ou seja, muito tempo de bons salários. Agora o negócio é aposentadoria para alguns ou ir para iniciativa privada. A mordomia está acabando.

