Junior da Femac viaja para Curitiba

O prefeito Junior da Femac viajou esta semana para Curitiba levando na mala novos projetos em busca de recursos. Junior atravessa um bom momento de seu mandato. Obras como a interligação da Avenida do Cinquentenário, da Acia, obra de drenagem da região da Unidade de Pronto Atendimento (Upa), asfalto em toda cidade, ciclovia, Espaço das Feiras e rotatórias marcam sua passagem na prefeitura. Junior quer mais, quer desenvolvimento.

Hoje, Apucarana tem a melhor educação do Paraná e do Brasil, além de ser a cidade que mais gera empregos, a cidade do melhor café, capital do esporte, cidade do vinho, de um comércio forte e de ótimas indústrias. Junior da Femac pensa nas crianças, nos idosos, pensa grande. Esta semana foi atrás de recursos para abrir as entradas da cidade, abrindo vias rápidas para o futuro de Apucarana.