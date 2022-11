Da Redação

Apucarana ganha

Caso o prefeito de Apucarana Júnior da Femac seja convidado e aceite ser secretário do governo do Paraná, a cidade ganha, tendo um representante no primeiro escalão. Apucarana já tem um deputado federal, Beto Preto, e Paulo Vital assumiria a prefeitura.

Distritos em alta

A Câmara Municipal de Apucarana é presidida pelo vereador Poim, de Pirapó. Agora três candidatos dos distritos disputam a presidência na eleição no dia 19 de dezembro. Mauro Bertoli, de Correia de Freitas, Toninho Garcia e Marcos, ambos da Vila Reis, estão de olho na presidência.

Novo prefeito

O governador do Paraná, Ratinho Júnior, irá criar 9 novas secretarias no próximo governo. O nome do prefeito Júnior da Femac está nas listas de apostas dos corredores do Palácio Iguaçu. Caso seja convidado para assumir uma secretaria de Estado, Júnior teria que deixar a Prefeitura, deixando dois anos de mandato para seu vice Paulo Vital.

