Da Redação

ILUMINAÇÃO DE NATAL DE APUCARANA

Começou a ser montada hoje (sábado) a árvore de natal de 18 metros e durante a semana todos enfeites da praça serão montados.

O prefeito Júnior da Femac que está no seu terceiro natal sempre iluminando as ruas de Apucarana, está uma fera com empresa de São José do Pinhais que venceu o pregão eletrônico e atrasou a obra.

Ele já acionou o departamento jurídico da prefeitura, para resolver com empresa sobre as perdas do não comprimento do contrato.

Júnior quer tudo pronto nesta semana que vem, para ele o mais importante é o sorriso das crianças, e sentimos que é um tempo diferente. O tempo em que nasceu Jesus. Vamos fazer um super natal cheio de luzes para toda população, finalizou Júnior.