Iê infiel

Estou expulsando você do meu coração. Assume as consequências desta traição. Iê infiel.

Como na música, na política, o infiel também faz sucesso. Em Apucarana o fiel foi trocado pelo infiel. Vamos ver nas urnas o resultado desta troca. Iê infiel.

Obras paradas

O prefeito Júnior da Femac espera acabar ainda este ano as obras de três creches e dar sequência na obra da Escola José Domingos Scarpelini. O prefeito deve usar recursos de prefeitura e depois tentar receber do Governo Federal. O importante é que as obras sejam entregues.

Quinteto

O trio parada dura formado por um ex- vereador, um ex- presidente da Câmara e um atual vereador acaba de ganhar mais dois integrantes. Agora é o quinteto da alegria que dá as cartas nesta administração. Vamos ver se o quinteto estará junto nesta eleição.