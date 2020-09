Idosos isolados na eleição - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

No dia 15 de novembro, os brasileiros terão uma hora a mais para votarem. O horário será das oito as dezoito horas.

Nas eleições anteriores o horário se encerrava as 17 horas. Os eleitores com mais de sessenta anos terão horário exclusivo para votar, entre oito e onze da manhã, após este horário os locais de votação estarão abertos aos eleitores com menos de 60 anos.

Ao todo, são 147 milhões de eleitores no Brasil, que poderão escolher 5.570 prefeitos e milhares de vereadores.