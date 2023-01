Da Redação

Sextou

Hoje é sexta feira. Chega de canseira. Nada de tristeza. Pega uma cerveja, põe na minha mesa e vem comemorar o aniversário da minha Apucarana. Hoje tem festa de barracas e show com Guilherme e Benuto, para esquentar a galera para o show de sábado com Leonardo.

Nossa Apucarana

Cidade no centro do Norte do Paraná e grande entrocamento rodoferroviário dos anos 50, na década 60 surge na Barra Funda o maior centro de comercialização de feijão do Paraná. Depois veio a capital do milho, do couro, e agora a capital do Boné. Hoje somos a maior produtora de roupas do Paraná. Estamos atraindo novos investimentos em várias áreas. Construção civil, agroindústria, logística, indústria em geral, comércio, serviços e agropecuária. Somos Apucarana, a capital de gente boa.

Cuidando da gente

Alimentação para quem precisa. A prefeitura criou o Restaurante Popular, Feira Verde, e distribui cestas básicas. Só na alimentação escolar são mais de 40 mil refeições por dia. Apucarana é fome zero.

