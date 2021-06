Continua após publicidade

Quando fui trabalhar em 1975 na TV Tibagi tive o prazer de conhecer Dr.Valmor Giavarina, que era apresentador do programa de maior sucesso da tv chamado “O negócio é o seguinte”. Valmor era um político experiente.

Ex-prefeito e deputado, era jovem ainda mais com um futuro vitorioso. Um dia ele me convidou para ir até sua casa no Bairro 28, uma casa vermelha com mata-juntas brancas. Chegando lá, havia mais uns cinco convidados, todos sentamos no chão na varanda da casa, como ele gostava, e ali tive uma aula de política, raciocínios rápidos.

Ele pensava no futuro, articulava o presente e o papo foi longe. Voltei para casa com apenas 15 anos deslumbrado com a política.

Valmor era um show, um mestre na política e nos discursos. Tive a sorte na minha de conhecer e trabalhar por vários anos com Valmor Giavarina.