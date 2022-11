Da Redação

Grupo dos 4

Os vereadores Lucas Leugi, Moisés Tavares, Poim e Marcos da Vila Reis estão juntos para disputa da Câmara. Os quatro precisam atrair mais dois votos para vencer a eleição e podem dar a presidência para atrair os votos necessários.

Motel

O pessoal verde amarelo acampado na frente do Exército de Apucarana nos últimos dias ocupa a frente de um motel. Tem muitos clientes que chegam, olham o movimento e desistem de entrar.

Júnior, o prefeito

O engenheiro Júnior da Femac, que virou o prefeito engenheiro, tem tudo para ser um dos maiores prefeitos de Apucarana. Obras, muitas obras, muita luz, muita dedicação às crianças e aos velhos, muita mobilidade para cidade, que cresceu para cima com novos prédios e e para os lados com novos bairros. Uma cidade administrada para todos. O prefeito reformou todos os prédios públicos da cidade, abriu ruas, asfaltou, criou rotatórias, gerou empregos, buscou novos empreendimentos que geraram postos de trabalho e tratou com seriedade o dinheiro público. Este é o prefeito engenheiro Júnior da Femac, que ainda tem dois anos para fazer a obra de entrada sul da cidade, o Hospital Apucarana e passar uma tinta na Prefeitura.

