Ratinho Júnior

Mudanças

O governador eleito do Paraná, Ratinho Júnior, está preparando uma reforma administrativa para seu segundo mandato, com um novo formato de governo e mudanças de secretarias. Novo governo, já que com um novo governo federal tudo muda. O prefeito Júnior da Femac poderia aproveitar o embalo e dar uma azeitada na sua equipe para os últimos dois anos. Tem gente da equipe que não faz parte do primeiro escalão merecendo ser titular e tem gente que está na hora de parar e dar o espaço para gente nova.

Flordelis condenada

Quando o político vira estrela da coluna policial: a ex-deputada e cantora Flordelis foi condenada a 50 anos de cadeia pela morte do pastor e marido Anderson do Carmo. Flordelis, deputada do PSD/Rio, foi cassada e agora condenada a 50 anos de cadeia, acusada de homicídio triplamente qualificado. Desta, a política brasileira está livre.

8 milhões

Está acabando o mandato do presidente bóia-fria Poim de dois anos à frente da Câmara Municipal de Apucarana. Poim fecha um ótimo mandato na Câmara. Foi ele que acabou com banco de horas e as horas extras. Poim ainda cortou diárias, cortou salários irregulares e trabalhou sério com o dinheiro público. Durante seu mandado, Poim devolveu 8 milhões de reais para prefeitura.

