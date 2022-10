Da Redação

Seis nomes que podem ter sucesso na eleição de 2024

Futuros vereadores

Existe um pessoal louco para assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Apucarana. Adan Lenharo, Sidnei Levilimp, Deco Araújo, Neno Leiroz, Eliana Rocha e Renata Borges. Seis nomes que podem ter sucesso na eleição de 2024.

Presidente

Dois meses e vinte dias faltam para fechar o mandato do Presidente Poim. O presidente bóia-fria, que acabou com as horas extras e diárias, cortou alguns salários de funcionários, acabou com bancos de horas, trabalhou com rédia curta acabando com privilégios de alguns. Poim não tem a preferência dentro da casa, mas é bem avaliado pela comunidade. Não é fácil romper estruturas que vem de mais de trinta anos. Poim peitou e conseguiu vários avanços. Agora limpa as gavetas e vamos ver quem pega a Presidência. Mauro Bertoli e Toninho Garcia são os favoritos.

Mobilidade

Cinco novas cadeiras de rodas motorizadas foram entregues em Apucarana, agora já são 15 somente este ano. O prefeito Júnior da Femac disse que a fila para órteses e próteses zerou. ‘Compramos tudo com recursos próprios , porque queremos saúde, liberdade e dignidade para nosso povo’, finalizou prefeito.

