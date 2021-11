Da Redação

Fim dos contratos do pedágio: sem ISS

Está chegando ao fim o contrato do governo com as concessionárias do Pedágio no Paraná. Foram 25 anos de tarifas altas, que prejudicaram a economia do nosso estado, principalmente no escoamento de safras.

Obras foram feitas, vidas foram salvas, e agora quem viajar a partir de domingo não pagará mais pedágio. Cancelas liberadas pelo menos por cerca de um ano.

Com fim dos contratos do pedágio, 91 municípios deixarão de receber o ISS do pedágio. Apucarana recebeu em 2020 cerca de R$ 3,4 milhões de ISS. Este imposto passou a ser recolhido no ano 2.000 e, nestes 21 anos, foram recolhidos cerca de R$ 530 milhões.

